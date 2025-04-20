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大祖国戦争勝利80周年
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【図説】ベルリン市街戦　大祖国戦争最後の激戦
【図説】ベルリン市街戦　大祖国戦争最後の激戦
Sputnik 日本
大祖国戦争末期、ベルリン占領を目指して大規模な攻勢作戦を開始したソ連軍。4月20日、ついにベルリン市街への攻撃を開始した。奇しくも、これはヒトラーの56歳の誕生日にあたっていた。徹底抗戦を命じられたドイツ軍は、ベルリンを「最後の砦」とし死闘を繰り広げる。その結末を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2025年4月20日, Sputnik 日本
2025-04-20T15:17+0900
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【図説】ベルリン市街戦　大祖国戦争最後の激戦

2025年4月20日, 15:17
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大祖国戦争末期、ベルリン占領を目指して大規模な攻勢作戦を開始したソ連軍。4月20日、ついにベルリン市街への攻撃を開始した。奇しくも、これはヒトラーの56歳の誕生日にあたっていた。徹底抗戦を命じられたドイツ軍は、ベルリンを「最後の砦」とし死闘を繰り広げる。その結末を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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