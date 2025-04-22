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国内金価格も最高値 1万7160円
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日本の地金大手「田中貴金属工業」は22日、金の店頭販売価格を過去最高値の1グラムあたり1万7160円に設定した。 2025年4月22日, Sputnik 日本
2025-04-22T14:00+0900
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大阪取引所の先物価格（2026年2月物）も同日、1グラムあたり1万5700円を超え、取引時間中の最高値を更新した。トランプ関税をめぐる国際経済の混乱を背景に、国際金価格も連日最高値を更新している。アジア時間22日には金価格の国際指標とされるニューヨーク先物が、1トロイオンス＝3500ドルを上回り、過去最高値を更新していた。
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国内金価格も最高値 1万7160円
日本の地金大手「田中貴金属工業」は22日、金の店頭販売価格を過去最高値の1グラムあたり1万7160円に設定した。
大阪取引所の先物価格（2026年2月物）も同日、1グラムあたり1万5700円を超え、取引時間中の最高値を更新した。
トランプ関税をめぐる国際経済の混乱を背景に、国際金価格も連日最高値を更新している。アジア時間22日には金価格の国際指標とされるニューヨーク先物が、1トロイオンス＝3500ドルを上回り、過去最高値を更新していた。