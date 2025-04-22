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露国際シンポジウム　「多極世界」を議論
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ロシア科学アカデミーなどは24日、国際学術会議「新世界秩序：多極世界の形成とロシアの役割」を開催する。 2025年4月22日, Sputnik 日本
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ロシアだけでなく、インドネシア、チェコ、ブラジルなど世界各国の外交関係者や研究者らが登壇し、BRICSの拡大やユーラシア安全保障の枠組みなどを議論する。
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露国際シンポジウム　「多極世界」を議論

2025年4月22日, 17:12
© 写真 : Pixabay / nali_wike Глобус
Глобус - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2025
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ロシア科学アカデミーなどは24日、国際学術会議「新世界秩序：多極世界の形成とロシアの役割」を開催する。
ロシアだけでなく、インドネシア、チェコ、ブラジルなど世界各国の外交関係者や研究者らが登壇し、BRICSの拡大やユーラシア安全保障の枠組みなどを議論する。
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