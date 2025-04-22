https://sputniknews.jp/20250422/19805239.html
露国際シンポジウム 「多極世界」を議論
露国際シンポジウム 「多極世界」を議論
Sputnik 日本
ロシア科学アカデミーなどは24日、国際学術会議「新世界秩序：多極世界の形成とロシアの役割」を開催する。 2025年4月22日, Sputnik 日本
2025-04-22T17:12+0900
2025-04-22T17:12+0900
2025-04-22T17:12+0900
ロシア
国際
インドネシア
チェコ
ブラジル
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/13/11300349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd7530e760686af492338d5ec8e110c3.jpg
ロシアだけでなく、インドネシア、チェコ、ブラジルなど世界各国の外交関係者や研究者らが登壇し、BRICSの拡大やユーラシア安全保障の枠組みなどを議論する。
インドネシア
チェコ
ブラジル
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/13/11300349_137:0:1844:1280_1920x0_80_0_0_bd136e1cbcf028f97f29982deb00a1bf.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 国際, インドネシア, チェコ, ブラジル
ロシア, 国際, インドネシア, チェコ, ブラジル
露国際シンポジウム 「多極世界」を議論
ロシア科学アカデミーなどは24日、国際学術会議「新世界秩序：多極世界の形成とロシアの役割」を開催する。
ロシアだけでなく、インドネシア、チェコ、ブラジルなど世界各国の外交関係者や研究者らが登壇し、BRICSの拡大やユーラシア安全保障の枠組みなどを議論する。