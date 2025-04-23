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今の露日関係を考慮すれば、非常にポジティブ＝露大統領特別代表 日本のロシア文化フェス
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ロシアのミハイル・シュヴィトコイ大統領特別代表（国際文化協力担当）は、スプートニクに対し、日本・東京で行われた「ロシア文化フェスティバル2025」の開幕イベントを評価し、途切れることのない露日文化交流の意義を強調した。 2025年4月23日, Sputnik 日本
2025-04-23T13:57+0900
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今の露日関係を考慮すれば、非常にポジティブ＝露大統領特別代表 日本のロシア文化フェス
ロシアのミハイル・シュヴィトコイ大統領特別代表（国際文化協力担当）は、スプートニクに対し、日本・東京で行われた「ロシア文化フェスティバル2025」の開幕イベントを評価し、途切れることのない露日文化交流の意義を強調した。
「若手の卓越した演者たちにとって、政治的な食い違いよりも、こうして同じ舞台に立ち共に協力し合うことの方が、ずっと意味のあることだと分かったのです」