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特別軍事作戦 4月23日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月23日, Sputnik 日本
2025-04-23T22:58+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア軍はドネツク人民共和国の集落タラソフカを解放した。
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特別軍事作戦 4月23日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍はドネツク人民共和国の集落タラソフカを解放した。
ロシアの防空システムは米国製の誘導爆弾「JDAM」9発および高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾3発、チェコ製の自走多連装ロケット砲「RM-70ヴァンパイア」のロケット弾4発、飛行機型ドローン166機を撃墜した。