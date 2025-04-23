特別軍事作戦　4月23日の概要　露国防省

ロシアの防空システムは米国製の誘導爆弾「JDAM」9発および高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾3発、チェコ製の自走多連装ロケット砲「RM-70ヴァンパイア」のロケット弾4発、飛行機型ドローン166機を撃墜した。

ウクライナ軍の人的損失は最大1265人。