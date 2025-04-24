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ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始
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ロシア各地で24日、5月9日の戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。 2025年4月24日, Sputnik 日本
2025-04-24T18:12+0900
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聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。この日は、スプートニクを傘下に加える国際メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が活動開始を宣言し、ボランティアがモスクワ本社前で通行人にリボンを配っていた。
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ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始

2025年4月24日, 18:12
© Sputnik / Evgeny Biyatov / メディアバンクへ移行Акция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - Sputnik 日本, 1920, 24.04.2025
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ロシア各地で24日、5月9日の戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。
聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。
この日は、スプートニクを傘下に加える国際メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が活動開始を宣言し、ボランティアがモスクワ本社前で通行人にリボンを配っていた。
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