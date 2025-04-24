https://sputniknews.jp/20250424/19816874.html
ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始
ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始
Sputnik 日本
ロシア各地で24日、5月9日の戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。 2025年4月24日, Sputnik 日本
2025-04-24T18:12+0900
2025-04-24T18:12+0900
2025-04-24T18:12+0900
国際
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/18/19816366_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_5281e264de7a5b42b05fdc4b2db34d38.jpg
聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。この日は、スプートニクを傘下に加える国際メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が活動開始を宣言し、ボランティアがモスクワ本社前で通行人にリボンを配っていた。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/18/19816366_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_2e3083370c3956202472ae00e5ac959c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, ロシア
ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始
ロシア各地で24日、5月9日の戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。
聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。
この日は、スプートニクを傘下に加える国際メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が活動開始を宣言し、ボランティアがモスクワ本社前で通行人にリボンを配っていた。