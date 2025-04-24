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戦勝80周年の写真はここで RIAノーボスチが公式写真ホストに
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Sputnik 日本
スプートニクの同グループの姉妹メディア「RIAノーボスチ通信」は、大祖国戦争戦勝80周年記念式典の公式写真ホストとなった。 2025年4月24日, Sputnik 日本
2025-04-24T15:00+0900
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関連写真は、祝賀行事の公式ウェブサイトで閲覧可能。高解像画像を無料でダウンロードできる。
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戦勝80周年の写真はここで RIAノーボスチが公式写真ホストに
スプートニクの同グループの姉妹メディア「RIAノーボスチ通信」は、大祖国戦争戦勝80周年記念式典の公式写真ホストとなった。
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で閲覧可能。高解像画像を無料でダウンロードできる。