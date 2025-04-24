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【大祖国戦争伝説の兵器たち】ISU-152
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Sputnik 日本
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第1回は、「獣狩り」として知られるISU-152。 2025年4月24日, Sputnik 日本
2025-04-24T19:13+0900
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】ISU-152
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第1回は、「獣狩り」として知られるISU-152。