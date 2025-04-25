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米大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者＝露外相
米大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者＝露外相
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ロシアのラブロフ外相は米メディアの取材に応じた中で、トランプ大統領の外交政策を高く評価した。 2025年4月25日, Sputnik 日本
2025-04-25T11:53+0900
2025-04-25T12:14+0900
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外相によると、トランプ大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者だという。そして前政権の過ちをただそうとしていると発言した。
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米大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者＝露外相

2025年4月25日, 11:53 (更新: 2025年4月25日, 12:14)
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米大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者＝露外相 - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2025
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ロシアのラブロフ外相は米メディアの取材に応じた中で、トランプ大統領の外交政策を高く評価した。
外相によると、トランプ大統領はウクライナ危機の根本原因を理解する唯一の指導者だという。そして前政権の過ちをただそうとしていると発言した。
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