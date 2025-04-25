https://sputniknews.jp/20250425/mig-3-19820421.html
【大祖国戦争伝説の兵器たち】Mig-3
【大祖国戦争伝説の兵器たち】Mig-3
Sputnik 日本
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第2回は、「モスクワを護る空の盾」MiG-3をお送りする。 2025年4月25日, Sputnik 日本
2025-04-25T17:39+0900
2025-04-25T17:39+0900
2025-04-25T17:39+0900
大祖国戦争勝利80周年
動画
武器・兵器
インフォグラフィック
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/19/19820255_37:0:645:342_1920x0_80_0_0_e3caf1d114b401fe65ce9391ed1d27d3.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/19/19820255_113:0:569:342_1920x0_80_0_0_97281d414c0cc9d1d71c6c5514d8f267.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
動画, 武器・兵器, インフォグラフィック
【大祖国戦争伝説の兵器たち】Mig-3
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第2回は、「モスクワを護る空の盾」MiG-3をお送りする。