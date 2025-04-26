https://sputniknews.jp/20250426/19826590.html

「海洋主権の防衛能力強化に不可欠」 金正恩氏、新型駆逐艦の進水式に出席

「海洋主権の防衛能力強化に不可欠」 金正恩氏、新型駆逐艦の進水式に出席

Sputnik 日本

北朝鮮の金正恩総書記は25日、新型駆逐艦の進水式に出席し、これは先進的な海洋大国建設における重要な起点であると述べた。朝鮮中央通信が報じた。 2025年4月26日, Sputnik 日本

2025-04-26T16:40+0900

2025-04-26T16:40+0900

2025-04-26T16:41+0900

アジア

国際

北朝鮮

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/1a/19826791_0:44:1000:607_1920x0_80_0_0_da9b468d6055ab3e6bddf3381aa35cd1.jpg

同通信社によると、進水式は「朝鮮人民革命軍」の創建記念日に行われた。「新世代多目的攻撃型駆逐艦1号の進水は、我々の海洋主権の防衛能力強化に不可欠であり、先進的な海洋大国建設の道における重要な起点である」金氏はこう述べた。報道によると、駆逐艦は5000トン級。金氏は演説で、超音速戦略巡航ミサイルや弾道ミサイルを搭載すると主張した。駆逐艦には抗日革命闘士の故崔賢（チェ・ヒョン）元人民武力相（国防相）の名前が付けられた。

北朝鮮

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

アジア, 国際, 北朝鮮