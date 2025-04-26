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特別軍事作戦 4月19日～25日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年4月26日, Sputnik 日本
2025-04-26T02:12+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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特別軍事作戦 4月19日～25日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ウクライナ軍は過去1週間に最大8760人の兵士を失った。
ロシア軍は過去1週間にドネツク人民共和国の5集落およびクルスク州の1集落の計6集落を解放した。
ロシアの防空システムは「JDAM」爆弾31発、高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾12発、多連装ロケット砲「RM-70ヴァンピール」のロケット弾4発、飛行機型ドローン993機を撃墜した。