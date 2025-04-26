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【大祖国戦争伝説の兵器たち】KV-1
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第3回は、ドイツ軍に「幽霊」とあだ名されたKV-1重戦車を紹介する。 2025年4月26日, Sputnik 日本
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武器・兵器, ロシア
【大祖国戦争伝説の兵器たち】KV-1
2025年4月26日, 16:25 (更新: 2025年4月28日, 16:25)
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第3回は、ドイツ軍に「幽霊」とあだ名されたKV-1重戦車を紹介する。