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中国海警局、フィリピン沖の係争地に上陸
中国海警局、フィリピン沖の係争地に上陸
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中国海警局は南沙諸島のサンド礁に上陸した。環球時報が報じた。 2025年4月27日, Sputnik 日本
2025-04-27T09:36+0900
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報道によれば、警備局の一団がサンド礁に上陸し、調査を行ったほか、違法行為が行われていないかを確認したという。この岩礁は米軍の基地がおかれた島の近くに位置しており、警備局による調査はフィリピンと米軍の合同演習前に実施された。この岩礁はベトナムが実効支配しているものの、中華人民共和国、フィリピンも主権を主張している。
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中国海警局、フィリピン沖の係争地に上陸
2025年4月27日, 09:36 (更新: 2025年4月27日, 14:04)
中国海警局は南沙諸島のサンド礁に上陸した。環球時報が報じた。
報道によれば、警備局の一団がサンド礁に上陸し、調査を行ったほか、違法行為が行われていないかを確認したという。
この岩礁は米軍の基地がおかれた島の近くに位置しており、警備局による調査はフィリピンと米軍の合同演習前に実施された。
この岩礁はベトナムが実効支配しているものの、中華人民共和国、フィリピンも主権を主張している。