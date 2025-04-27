【大祖国戦争伝説の兵器たち】ML-20

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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第4回は、ドイツ領に向けて最初の砲撃を行ったML-20榴弾砲を紹介する。