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【大祖国戦争伝説の兵器たち】ML-20
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第4回は、ドイツ領に向けて最初の砲撃を行ったML-20榴弾砲を紹介する。 2025年4月27日, Sputnik 日本
2025-04-27T21:37+0900
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】ML-20
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。スプートニクは、16の伝説的兵器をひとつずつ紹介。第4回は、ドイツ領に向けて最初の砲撃を行ったML-20榴弾砲を紹介する。