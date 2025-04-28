【北朝鮮兵の訓練映像を初公開】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) April 28, 2025
🇷🇺🇰🇵 露クルスク州奪還作戦に参加した北朝鮮部隊の訓練の様子を、露国防省が初めて公開した。金正恩氏への親しみを込めた人気歌謡曲「親愛なる父」を兵士らが歌う様子もみられた。
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北朝鮮兵の訓練映像を初公開
© Sputnik / Iliya Pitalev / メディアバンクへ移行Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© Sputnik / Iliya Pitalev/
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露クルスク州奪還作戦に参加した北朝鮮部隊の訓練の様子を、露国防省が初めて公開した。金正恩氏への親しみを込めた人気歌謡曲「親愛なる父」を兵士らが歌う様子もみられた。