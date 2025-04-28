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北朝鮮兵の訓練映像を初公開
北朝鮮兵の訓練映像を初公開
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露クルスク州奪還作戦に参加した北朝鮮部隊の訓練の様子を、露国防省が初めて公開した。金正恩氏への親しみを込めた人気歌謡曲「親愛なる父」を兵士らが歌う様子もみられた。 2025年4月28日, Sputnik 日本
2025-04-28T18:12+0900
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金正恩, 北朝鮮
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北朝鮮兵の訓練映像を初公開

2025年4月28日, 18:12
© Sputnik / Iliya Pitalev / メディアバンクへ移行Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне - Sputnik 日本, 1920, 28.04.2025
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露クルスク州奪還作戦に参加した北朝鮮部隊の訓練の様子を、露国防省が初めて公開した。金正恩氏への親しみを込めた人気歌謡曲「親愛なる父」を兵士らが歌う様子もみられた。
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