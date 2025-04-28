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大祖国戦争勝利80周年
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】SU-76
【大祖国戦争伝説の兵器たち】SU-76
Sputnik 日本
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。その活躍と逸話は今も語り継がれている。第5回は、「ソ連軍歩兵の守護神」SU-76を紹介する。 2025年4月28日, Sputnik 日本
2025-04-28T18:48+0900
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】SU-76

2025年4月28日, 18:48
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】SU-76 - Sputnik 日本, 1920, 28.04.2025
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。その活躍と逸話は今も語り継がれている。第5回は、「ソ連軍歩兵の守護神」SU-76を紹介する。
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