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【図説】露戦勝記念パレード　各国首脳が出席表明
【図説】露戦勝記念パレード　各国首脳が出席表明
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モスクワでは5月9日、大祖国戦争（独ソ戦）の戦勝80周年を記念した軍事パレードが開催される。現時点で出席を表明した各国の首脳をインフォグラフィックで紹介する。 2025年4月29日, Sputnik 日本
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【図説】露戦勝記念パレード　各国首脳が出席表明

2025年4月29日, 19:48
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モスクワでは5月9日、大祖国戦争（独ソ戦）の戦勝80周年を記念した軍事パレードが開催される。現時点で出席を表明した各国の首脳をインフォグラフィックで紹介する。
5月9日の戦勝記念パレードに出席を表明した各国首脳 - Sputnik 日本
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