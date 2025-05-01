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大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと8日
大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと8日
Sputnik 日本
1945年5月9日、史上最多の犠牲者を出した大祖国戦争（独ソ戦）が終結した。スプートニクは戦勝80年を記念し、最後の80日間のソ連軍の戦況を1日ごとに追い、特集としてお届けする。 2025年5月1日, Sputnik 日本
2025-05-01T21:53+0900
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大祖国戦争勝利80周年
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勝利まであと9日、1945年5月1日のソ連軍の戦況をお伝えする。
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大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと8日
2025年5月1日, 21:53 (更新: 2025年5月1日, 21:54)
1945年5月9日、史上最多の犠牲者を出した大祖国戦争（独ソ戦）が終結した。スプートニクは戦勝80年を記念し、最後の80日間のソ連軍の戦況を1日ごとに追い、特集としてお届けする。
勝利まであと9日、1945年5月1日のソ連軍の戦況をお伝えする。