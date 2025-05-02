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米宇の取引はWin-Win、中国流略奪まがいの取引とはわけが違う＝米財務長官
米宇の取引はWin-Win、中国流略奪まがいの取引とはわけが違う＝米財務長官
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ベッセント財務長官はFOXニュースの取材に応じた中でウクライナとの鉱物資源協定について言及、これは双方にとってメリットのある合意だとして、中国による「略奪まがい」の協定とはことなると強調した。 2025年5月2日, Sputnik 日本
2025-05-02T12:15+0900
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米宇の取引はWin-Win、中国流略奪まがいの取引とはわけが違う＝米財務長官
2025年5月2日, 12:15 (更新: 2025年5月2日, 14:50)
ベッセント財務長官はFOXニュースの取材に応じた中でウクライナとの鉱物資源協定について言及、これは双方にとってメリットのある合意だとして、中国による「略奪まがい」の協定とはことなると強調した。