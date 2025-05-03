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特別軍事作戦 5月3日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年5月3日, Sputnik 日本
2025-05-03T20:11+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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特別軍事作戦 5月3日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ウクライナは夜間、クリミアのインフラに対し、巡航ミサイル「ストームシャドウ」8発とネプ対艦巡航ミサイル「ネプトゥーン」3発で攻撃を試みた。ミサイルは全て破壊された。負傷者や損壊被害はなかった。
ウクライナ軍は1日で1300人以上の兵士を失った。
ウクライナ軍の無人艇23隻が黒海艦隊により破壊された。