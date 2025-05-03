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【大祖国戦争伝説の兵器たち】La-5
【大祖国戦争伝説の兵器たち】La-5
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第10回はソ連戦線最強の戦闘機、La-5戦闘機。 2025年5月3日, Sputnik 日本
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】La-5
2025年5月3日, 23:06 (更新: 2025年5月4日, 00:06)
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第10回はソ連戦線最強の戦闘機、La-5戦闘機。