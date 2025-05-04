ウクライナ軍のノヴォロシースク攻撃　これまでに分かっていること

子ども2人を含む市民5人が負傷した。 高層住宅2棟の8室が損壊し、市内で非常事態宣言が発令された。

ノヴォロシースク港は、食料品輸送における地域的・世界的な重要中継地点。同港ターミナルを通じ、食糧難に直面するグローバル・サウスの国々をはじめ、年間数百万トンの穀物が輸出されている。