東京・ロシア大使館で「不滅の連隊」

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5月9日の戦勝80周年を控えた5日、東京の在日ロシア大使館では、第2次世界大戦の功労者を称え、犠牲者を追悼する行進「不滅の連隊」が行われた。在日ロシア人ら約150人が参加した。