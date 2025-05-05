https://sputniknews.jp/20250505/19861276.html
歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使
歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使
Sputnik 日本
ロシアのノズドレフ駐日大使は5日、「不滅の連隊」にあわせたスプートニクへのコメントで、日本の政治家が村山談話の精神を受け継ぎ、歴史を直視することが「日本の真の国益にかなう決断を促す」と指摘した。 2025年5月5日, Sputnik 日本
2025-05-05T19:31+0900
2025-05-05T19:31+0900
2025-05-05T19:31+0900
ロシア
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/0c/18385345_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_394b6e39da5f588316273b0911c052a4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/0c/18385345_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c7ab07aa9e2f7e2a786582916352dc24.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 政治
歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使
ロシアのノズドレフ駐日大使は5日、「不滅の連隊」にあわせたスプートニクへのコメントで、日本の政治家が村山談話の精神を受け継ぎ、歴史を直視することが「日本の真の国益にかなう決断を促す」と指摘した。