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歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使
歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使
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ロシアのノズドレフ駐日大使は5日、「不滅の連隊」にあわせたスプートニクへのコメントで、日本の政治家が村山談話の精神を受け継ぎ、歴史を直視することが「日本の真の国益にかなう決断を促す」と指摘した。 2025年5月5日, Sputnik 日本
2025-05-05T19:31+0900
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歴史の直視が長期的な日本の国益につながる＝露大使

2025年5月5日, 19:31
© 写真 : 在日ロシア大使館Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2025
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ロシアのノズドレフ駐日大使は5日、「不滅の連隊」にあわせたスプートニクへのコメントで、日本の政治家が村山談話の精神を受け継ぎ、歴史を直視することが「日本の真の国益にかなう決断を促す」と指摘した。
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