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【大祖国戦争伝説の兵器たち】53-K
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第12回は、「ソロコピャートカ（45の意）」の愛称で親しまれた53-K対戦車砲を紹介する。 2025年5月5日, Sputnik 日本
2025-05-05T20:10+0900
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】53-K
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第12回は、「ソロコピャートカ（45の意）」の愛称で親しまれた53-K対戦車砲を紹介する。