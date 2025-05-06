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英紙、トランプ大統領による映画への関税導入がもたらすリスクを分析

英紙、トランプ大統領による映画への関税導入がもたらすリスクを分析

Sputnik 日本

トランプ大統領は国外で撮影された映画に関税を課すと脅したが、これは米国の映画産業自体に悪影響を及ぼす。英紙フィナンシャル・タイムズが報じた。 2025年5月6日, Sputnik 日本

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映画業界の幹部らによると、トランプ大統領の計画が実行されれば、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどにあるハリウッド映画の主要な製作拠点に壊滅的打撃を与えるとのこと。そのため、米国の映画産業は大打撃に直面する。映画スタジオは大幅なコスト増を強いられ、それはチケット価格に反映される可能性があるという。

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