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大祖国戦争の知識競う学生大会 勝者はパレード招待

大祖国戦争の知識競う学生大会 勝者はパレード招待

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10～18歳の小中高生が大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の知識を競う世界学校オリンピック「偉大な勝利」の決勝戦が6日、露モスクワの戦勝博物館で行われる。 2025年5月6日, Sputnik 日本

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旧ソ連諸国はもちろん、世界125カ国から27万2926人が参加。決勝では予選ラウンドを通過した10人のファイナリストから3人の優勝者が選ばれる。賞品は9日に赤の広場で行われる戦勝80周年記念パレードへの招待券となっている。

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