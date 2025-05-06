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英政府、第3次世界大戦への備えを進める
英政府、第3次世界大戦への備えを進める
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英紙テレグラフは、英当局が「ロシアの脅威」に対応するとの名目で、20年前に定められた緊急事態対応計画の改定を進めていると報じた。 2025年5月6日, Sputnik 日本
2025-05-06T21:11+0900
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英政府、第3次世界大戦への備えを進める
英紙テレグラフは、英当局が「ロシアの脅威」に対応するとの名目で、20年前に定められた緊急事態対応計画の改定を進めていると報じた。
文書は機密扱いで、政権幹部や王室を守るためのシェルター、公共放送や資源の備蓄など、敵国から英本土への直接攻撃が開始されてから数日間の戦略が盛り込まれる。
想定には英国が通常ミサイル、核弾頭、サイバー攻撃などにさらされるシナリオが含まれる。
国防当局は、ミサイル攻撃から英国を守るため、イスラエルの「アイアン・ドーム」を参考に、独自の防空システムの開発を訴えている。
英政府は、特にガスターミナルや稼働中の5つの原子力発電所を懸念している。原発が攻撃を受けた場合、放射性物質が英全土に放出され、「長期にわたり安全保障、健康、環境、経済への重大な影響」をもたらす可能性がある。