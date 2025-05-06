https://sputniknews.jp/20250506/5000-19863609.html
大祖国戦争によるソ連の「人的損失」は約5000万人＝露安全保障会議議長
大祖国戦争によるソ連の「人的損失」は約5000万人＝露安全保障会議議長
Sputnik 日本
ロシア連邦安全保障会議のショイグ議長はロシスカヤ・ガゼータ紙の記事で大祖国戦争がソ連にもたらした犠牲について分析を行った。 2025年5月6日, Sputnik 日本
2025-05-06T10:34+0900
2025-05-06T10:34+0900
2025-05-06T15:44+0900
セルゲイ・ショイグ
社会
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/06/18572445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24b1872ba30d3be94469ebedbfeb47d3.jpg
ショイグ議長によると、軍事行動による直接的損失は2700万人だったほか、飢餓、病気などによる間接的損失は650万人に上った。戦争で負傷し、身体に障害を負った何百万人の人々も程なく死亡した。子供の死亡例は800万に達している。そして出生率は1550万人減少した。これらを合計すると、大祖国戦争によるソ連の直接的および間接的な人口損失は5000万人に近づくとのこと。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/06/18572445_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_eac1ea08142e9b3697af56dc7e3a626b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
セルゲイ・ショイグ, 社会, ロシア
大祖国戦争によるソ連の「人的損失」は約5000万人＝露安全保障会議議長
2025年5月6日, 10:34 (更新: 2025年5月6日, 15:44)
ロシア連邦安全保障会議のショイグ議長はロシスカヤ・ガゼータ紙の記事で大祖国戦争がソ連にもたらした犠牲について分析を行った。
ショイグ議長によると、軍事行動による直接的損失は2700万人だったほか、飢餓、病気などによる間接的損失は650万人に上った。戦争で負傷し、身体に障害を負った何百万人の人々も程なく死亡した。子供の死亡例は800万に達している。そして出生率は1550万人減少した。
これらを合計すると、大祖国戦争によるソ連の直接的および間接的な人口損失は5000万人に近づくとのこと。