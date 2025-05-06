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【大祖国戦争伝説の兵器たち】BM-13
【大祖国戦争伝説の兵器たち】BM-13
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第13回は「ロケット砲の母」、BM-13「カチューシャ」。 2025年5月6日, Sputnik 日本
2025-05-06T21:42+0900
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大祖国戦争勝利80周年
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【大祖国戦争伝説の兵器たち】BM-13
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 第13回は「ロケット砲の母」、BM-13「カチューシャ」。