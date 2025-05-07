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印軍が「テロリストのキャンプに対する精密攻撃」を実施
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インド国防省は、同国北部パハルガムでの野蛮なテロ攻撃を受け、パキスタン領内にあるテロリストのインフラを攻撃したと発表した。 2025年5月7日, Sputnik 日本
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声明によると、パキスタンにある計9カ所の施設を攻撃した。インド側は特に、パキスタン軍の施設が標的ではなかったことを強調している。「パキスタンの軍事施設は一切攻撃にさらされなかった」とインド国防省は発表した。
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印軍が「テロリストのキャンプに対する精密攻撃」を実施

2025年5月7日, 06:23
© AP Photo / Anupam Nathインド空軍機
インド空軍機 - Sputnik 日本, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Anupam Nath
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インド国防省は、同国北部パハルガムでの野蛮なテロ攻撃を受け、パキスタン領内にあるテロリストのインフラを攻撃したと発表した。
声明によると、パキスタンにある計9カ所の施設を攻撃した。インド側は特に、パキスタン軍の施設が標的ではなかったことを強調している。
「パキスタンの軍事施設は一切攻撃にさらされなかった」とインド国防省は発表した。
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