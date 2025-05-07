https://sputniknews.jp/20250507/19868544.html
ロシア大使、ゾルゲを追悼
ロシア大使、ゾルゲを追悼
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ロシアのノズドレフ駐日大使は戦勝80周年を控えた7日、東京・多磨霊園を訪れ、戦前の日本でスパイとして暗躍したソ連邦英雄、リヒャルト・ゾルゲの墓に献花した。出生地のアゼルバイジャンをはじめ、旧ソ連諸国の大使らも参加した。 2025年5月7日, Sputnik 日本
2025-05-07T16:03+0900
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ロシアのノズドレフ駐日大使は戦勝80周年を控えた7日、東京・多磨霊園を訪れ、戦前の日本でスパイとして暗躍したソ連邦英雄、リヒャルト・ゾルゲの墓に献花した。出生地のアゼルバイジャンをはじめ、旧ソ連諸国の大使らも参加した。