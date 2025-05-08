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北朝鮮が弾道ミサイル発射 うち1発は変則軌道か
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中谷防衛相は、北朝鮮が8日午前に発射した複数の弾道ミサイルのうち、午前9時20分ごろに発射されたミサイルが最高高度約100キロ、飛行距離は800キロ程度だったとし、変則軌道で飛行した可能性があると明らかにした。 2025年5月8日, Sputnik 日本
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防衛省によると、北朝鮮は8日午前8時10分から9時20分にかけて、北朝鮮東岸付近から北東に向けて複数の弾道ミサイルを発射した。いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）外の日本海に落下したという。中谷防衛相および林官房長官はミサイル発射を受け、北朝鮮に厳重に抗議し、強く非難したと明らかにした。北朝鮮によるミサイル発射は3月10日以来、約2カ月ぶり。
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北朝鮮が弾道ミサイル発射 うち1発は変則軌道か
2025年5月8日, 13:07 (更新: 2025年5月8日, 14:07)
中谷防衛相は、北朝鮮が8日午前に発射した複数の弾道ミサイルのうち、午前9時20分ごろに発射されたミサイルが最高高度約100キロ、飛行距離は800キロ程度だったとし、変則軌道で飛行した可能性があると明らかにした。
防衛省によると、北朝鮮は8日午前8時10分から9時20分にかけて、北朝鮮東岸付近から北東に向けて複数の弾道ミサイルを発射した。いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）外の日本海に落下したという。
中谷防衛相および林官房長官はミサイル発射を受け、北朝鮮に厳重に抗議し、強く非難したと明らかにした。
北朝鮮によるミサイル発射は3月10日以来、約2カ月ぶり。