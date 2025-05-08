https://sputniknews.jp/20250508/1-19882412.html

北朝鮮が弾道ミサイル発射 うち1発は変則軌道か

北朝鮮が弾道ミサイル発射 うち1発は変則軌道か

Sputnik 日本

中谷防衛相は、北朝鮮が8日午前に発射した複数の弾道ミサイルのうち、午前9時20分ごろに発射されたミサイルが最高高度約100キロ、飛行距離は800キロ程度だったとし、変則軌道で飛行した可能性があると明らかにした。 2025年5月8日, Sputnik 日本

2025-05-08T13:07+0900

2025-05-08T13:07+0900

2025-05-08T14:07+0900

国内

北朝鮮

ミサイル

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/39/90/399017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4119f582d0db3b26fe2dd6041c227b2.jpg

防衛省によると、北朝鮮は8日午前8時10分から9時20分にかけて、北朝鮮東岸付近から北東に向けて複数の弾道ミサイルを発射した。いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）外の日本海に落下したという。中谷防衛相および林官房長官はミサイル発射を受け、北朝鮮に厳重に抗議し、強く非難したと明らかにした。北朝鮮によるミサイル発射は3月10日以来、約2カ月ぶり。

国内

北朝鮮

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 北朝鮮, ミサイル