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トランプ大統領「ウクライナ問題の解決について決断すべき時が来た」
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米国のトランプ大統領は7日、記者団に対してこのように述べた。これより前、トランプ氏は、ウクライナ紛争の解決に向けた交渉から離脱する可能性について問われ「時にはその決断に近づくこともある」としつつ、「その度にいいことがある」と話していた。 2025年5月8日, Sputnik 日本
2025-05-08T10:44+0900
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トランプ大統領「ウクライナ問題の解決について決断すべき時が来た」
2025年5月8日, 10:44 (更新: 2025年5月8日, 11:24)
米国のトランプ大統領は7日、記者団に対してこのように述べた。これより前、トランプ氏は、ウクライナ紛争の解決に向けた交渉から離脱する可能性について問われ「時にはその決断に近づくこともある」としつつ、「その度にいいことがある」と話していた。