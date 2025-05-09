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セルビアとスロバキアの首脳もモスクワに到着
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セルビアのヴチッチ大統領とスロバキアのフィツォ首相はEUによる圧力をはねのけ、戦勝記念日を翌日に控えたモスクワに到着、クレムリンを背景に会談した。 2025年5月9日, Sputnik 日本
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2025-05-09T11:39+0900
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会談後にヴチッチ大統領は動画をSNSに投稿し、「セルビアとスロバキアは永遠の兄弟！」と記した。
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セルビアとスロバキアの首脳もモスクワに到着

2025年5月9日, 10:14 (更新: 2025年5月9日, 11:39)
© 写真セルビアのヴチッチ大統領とスロバキアのフィツォ首相
セルビアのヴチッチ大統領とスロバキアのフィツォ首相 - Sputnik 日本, 1920, 09.05.2025
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セルビアのヴチッチ大統領とスロバキアのフィツォ首相はEUによる圧力をはねのけ、戦勝記念日を翌日に控えたモスクワに到着、クレムリンを背景に会談した。
会談後にヴチッチ大統領は動画をSNSに投稿し、「セルビアとスロバキアは永遠の兄弟！」と記した。
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