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インド海軍、アラビア海でパキスタンへの報復作戦を開始＝印報道
インド海軍、アラビア海でパキスタンへの報復作戦を開始＝印報道
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インド海軍はパキスタン内にある複数の標的に対して標的型作戦を開始した。インドのNDTV通信が報じた。なお、インドとパキスタンの政府はいずれも公式発表を行っていない。 2025年5月9日, Sputnik 日本
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インド海軍、アラビア海でパキスタンへの報復作戦を開始＝印報道
2025年5月9日, 11:16 (更新: 2025年5月9日, 11:42)
インド海軍はパキスタン内にある複数の標的に対して標的型作戦を開始した。インドのNDTV通信が報じた。なお、インドとパキスタンの政府はいずれも公式発表を行っていない。