赤の広場パレード 兵器も続々登場
© Фотохост-агентство РИА Новости / メディアバンクへ移行Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости/
サイン
ロシア・モスクワの赤の広場の戦勝記念パレードでは、戦車、ミサイル、戦闘機などの兵器も登場した。
戦勝記念パレードでロシア国旗をモスクワの青空に描く戦闘機。
🇷🇺 戦勝記念パレードでロシア国旗をモスクワの青空に描く戦闘機。 https://t.co/xVjCwEsQyA pic.twitter.com/YOFI7WrX5h— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) May 9, 2025
赤の広場の軍事パレードでは、移動式弾道ミサイル発射装置「ヤルス」も姿を見せた。
🚀 赤の広場の軍事パレードでは、移動式弾道ミサイル発射装置「ヤルス」も姿を見せた。 https://t.co/f9ktCghQ3d pic.twitter.com/wKirdXlUeS— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) May 9, 2025