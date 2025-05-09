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赤の広場パレード　兵器も続々登場
赤の広場パレード　兵器も続々登場
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ロシア・モスクワの赤の広場の戦勝記念パレードでは、戦車、ミサイル、戦闘機などの兵器も登場した。 2025年5月9日, Sputnik 日本
2025-05-09T17:39+0900
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戦勝記念パレードでロシア国旗をモスクワの青空に描く戦闘機。赤の広場の軍事パレードでは、移動式弾道ミサイル発射装置「ヤルス」も姿を見せた。
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赤の広場パレード　兵器も続々登場

2025年5月9日, 17:39
© Фотохост-агентство РИА Новости / メディアバンクへ移行Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik 日本, 1920, 09.05.2025
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ロシア・モスクワの赤の広場の戦勝記念パレードでは、戦車、ミサイル、戦闘機などの兵器も登場した。
戦勝記念パレードでロシア国旗をモスクワの青空に描く戦闘機。
赤の広場の軍事パレードでは、移動式弾道ミサイル発射装置「ヤルス」も姿を見せた。
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