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戦勝記念パレードのまとめ スプートニク特派員、現地から
戦勝記念パレードのまとめ スプートニク特派員、現地から
Sputnik 日本
スプートニクのビクトル・テルノフスキー特派員が、大祖国戦争の戦勝80周年を記念する軍事パレードを要約した。 2025年5月9日, Sputnik 日本
2025-05-09T22:22+0900
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※動画はAIを使用して日本語化しています。
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戦勝記念パレードのまとめ スプートニク特派員、現地から
スプートニクのビクトル・テルノフスキー特派員が、大祖国戦争の戦勝80周年を記念する軍事パレードを要約した。