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戦勝記念パレードのまとめ　スプートニク特派員、現地から
戦勝記念パレードのまとめ　スプートニク特派員、現地から
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スプートニクのビクトル・テルノフスキー特派員が、大祖国戦争の戦勝80周年を記念する軍事パレードを要約した。 2025年5月9日, Sputnik 日本
2025-05-09T22:22+0900
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戦勝記念パレードのまとめ　スプートニク特派員、現地から

2025年5月9日, 22:22
© Sputnikビクトル・テルノフスキー特派員
ビクトル・テルノフスキー特派員 - Sputnik 日本, 1920, 09.05.2025
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スプートニクのビクトル・テルノフスキー特派員が、大祖国戦争の戦勝80周年を記念する軍事パレードを要約した。
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