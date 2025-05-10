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【大祖国戦争伝説の兵器たち】T-34
【大祖国戦争伝説の兵器たち】T-34
Sputnik 日本
大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。 2025年5月10日, Sputnik 日本
2025-05-10T02:03+0900
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大祖国戦争勝利80周年
歴史
第二次世界大戦
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第16回は、伝説の戦車T-34。
2025
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大祖国戦争では、数々の兵器が戦場で能力を発揮し、歴史に名を残した。その活躍と逸話は今も語り継がれている。
第16回は、伝説の戦車T-34。
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