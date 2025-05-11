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停戦交渉でロシアに圧力をかけても無意味＝露大統領府報道官
停戦交渉でロシアに圧力をかけても無意味＝露大統領府報道官
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西側が30日間の停戦を要求し、これにロシアが応じない場合は追加制裁を科すとけん制している点について、ロシア大統領府のペスコフ報道官はコメントした。 2025年5月11日, Sputnik 日本
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停戦交渉でロシアに圧力をかけても無意味＝露大統領府報道官
2025年5月11日, 10:43 (更新: 2025年5月11日, 14:33)
西側が30日間の停戦を要求し、これにロシアが応じない場合は追加制裁を科すとけん制している点について、ロシア大統領府のペスコフ報道官はコメントした。
「ロシアは制裁の脅しで追い込まれているか」と問われると、「そうは思わない」と語った。