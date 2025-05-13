https://sputniknews.jp/20250513/19905939.html
日本の宇宙飛行士 露区画で体重測定
日本の宇宙飛行士 露区画で体重測定
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国際宇宙ステーションに滞在しているJAXAの大西卓哉・宇宙飛行士は、ロシア区画を訪れ、特殊な装置で月1回の体重測定を行った。無重力でも質量がゼロになるわけでなく、バネと振動周期の性質を利用して体重を求めることができるという。 2025年5月13日, Sputnik 日本
2025-05-13T15:12+0900
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日本の宇宙飛行士 露区画で体重測定
国際宇宙ステーションに滞在しているJAXAの大西卓哉・宇宙飛行士は、ロシア区画を訪れ、特殊な装置で月1回の体重測定を行った。無重力でも質量がゼロになるわけでなく、バネと振動周期の性質を利用して体重を求めることができるという。