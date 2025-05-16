【図説】活火山が多い国は？

世界にはおよそ1500の活火山（過去1万以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山）が存在し、その多くは環太平洋火山帯に分布している。また、日本には世界全体の7％に相当する111山があり、世界有数の活火山大国である。スプートニクは、1950年以降に噴火が記録された火山の数が最も多い10カ国をインフォグラフィックでまとめた。