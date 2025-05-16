https://sputniknews.jp/20250516/19941020.html
露ウクライナ協議開始 トルコ外相「首脳会談に向け重要」
露ウクライナ協議開始 トルコ外相「首脳会談に向け重要」
Sputnik 日本
トルコ・イスタンブールのドルマバフチェ宮殿で16日、ロシア、ウクライナ、トルコの3カ国による協議が始まった。 2025年5月16日, Sputnik 日本
2025-05-16T19:39+0900
2025-05-16T19:39+0900
2025-05-16T20:12+0900
ロシア
ウクライナ
トルコ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/05/10/19943869_18:0:859:473_1920x0_80_0_0_0c485159b201a2cfd60cbc9695cc2fac.jpg
ロシア代表団を率いるのはメジンスキー大統領補佐官。ウクライナ側はウメロフ国防相となっている。 冒頭、開催国トルコのフィダン外相が挨拶し、「この協議は露ウクライナの首脳会談に向けて重要だ」と述べた。その後、協議は非公開で続いている。
ウクライナ
トルコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/05/10/19943869_123:0:754:473_1920x0_80_0_0_92cdd0e12a5c30307805a621f29925c0.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウクライナ, トルコ
露ウクライナ協議開始 トルコ外相「首脳会談に向け重要」
2025年5月16日, 19:39 (更新: 2025年5月16日, 20:12)
トルコ・イスタンブールのドルマバフチェ宮殿で16日、ロシア、ウクライナ、トルコの3カ国による協議が始まった。
ロシア代表団を率いるのはメジンスキー大統領補佐官。ウクライナ側はウメロフ国防相となっている。
冒頭、開催国トルコのフィダン外相が挨拶し、「この協議は露ウクライナの首脳会談に向けて重要だ」と述べた。その後、協議は非公開で続いている。