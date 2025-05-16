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ロシア代表団がイスタンブールでの協議を終えて会見
ロシア代表団がイスタンブールでの協議を終えて会見
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イスタンブールでの協議を終え、ロシア代表団の団長を務めるメジンスキー大統領補佐官が会見を開始した。 2025年5月16日, Sputnik 日本
2025-05-16T22:35+0900
2025-05-16T23:25+0900
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ロシア代表団がイスタンブールでの協議を終えて会見

2025年5月16日, 22:35 (更新: 2025年5月16日, 23:25)
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イスタンブールでの協議を終え、ロシア代表団の団長を務めるメジンスキー大統領補佐官が会見を開始した。
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