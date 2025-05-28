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ウクライナの「中立、非同盟、非核」が和平の条件＝ラブロフ外相
ウクライナの「中立、非同盟、非核」が和平の条件＝ラブロフ外相
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ロシアのラブロフ外相は28日、モスクワで開幕した国際安全保障高官会議で講演した。 2025年5月28日, Sputnik 日本
2025-05-28T16:41+0900
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ウクライナの「中立、非同盟、非核」が和平の条件＝ラブロフ外相
2025年5月28日, 16:41
(更新:
2025年5月28日, 16:59
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ロシアのラブロフ外相は28日、モスクワで開幕した国際安全保障高官会議で講演した。
露ウクライナ協議の次のラウンドについて近く発表される。
次のラウンドでもロシア側は、ウクライナ側に差別的な法律の撤回を求める。
紛争調停にはウクライナの「中立、非同盟、非核」のステータスが、ロシアにとっての条件の一つだ。
西側諸国は、大国間の対立と衝突は避けられないと主張しているが、これは現実にはあり得ないことが証明されている。露中関係を考えてみるがいい。
国境沿いのNATO部隊の増強は憂慮すべき事態。
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