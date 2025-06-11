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イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長
Sputnik 日本
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始された。ロシア代表団のメジンスキー団長が発表した。 2025年6月11日, Sputnik 日本
2025-06-11T20:32+0900
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2025-06-11T21:12+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
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ウクライナには1212人が、ロシア側には27人の遺体がそれぞれ引き渡された。
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イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長
2025年6月11日, 20:32 (更新: 2025年6月11日, 21:12)
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始された。ロシア代表団のメジンスキー団長が発表した。
ウクライナには1212人が、ロシア側には27人の遺体がそれぞれ引き渡された。