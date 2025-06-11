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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20250611/20158841.html
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長
Sputnik 日本
イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始された。ロシア代表団のメジンスキー団長が発表した。 2025年6月11日, Sputnik 日本
2025-06-11T20:32+0900
2025-06-11T21:12+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
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ウクライナには1212人が、ロシア側には27人の遺体がそれぞれ引き渡された。
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イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始＝メジンスキー露団長

2025年6月11日, 20:32 (更新: 2025年6月11日, 21:12)
© Sputnik / Kirill Zykov / メディアバンクへ移行兵の遺体
兵の遺体 - Sputnik 日本, 1920, 11.06.2025
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イスタンブール合意に基づき、兵の遺体の引き渡しが開始された。ロシア代表団のメジンスキー団長が発表した。
ウクライナには1212人が、ロシア側には27人の遺体がそれぞれ引き渡された。
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