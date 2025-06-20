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【ライブ】サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議　プーチン大統領が演説
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20日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まり、 プーチン大統領が演説する。 2025年6月20日, Sputnik 日本
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プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説
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【ライブ】サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議　プーチン大統領が演説

2025年6月20日, 21:54
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20日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まり、 プーチン大統領が演説する。
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