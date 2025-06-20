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【ライブ】サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議 プーチン大統領が演説
【ライブ】サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議 プーチン大統領が演説
Sputnik 日本
20日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まり、 プーチン大統領が演説する。 2025年6月20日, Sputnik 日本
2025-06-20T21:54+0900
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プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説
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プーチン大統領、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説
2025-06-20T21:54+0900
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経済, 国際, 政治
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【ライブ】サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議 プーチン大統領が演説
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20日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの本会議が始まり、 プーチン大統領が演説する。