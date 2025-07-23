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露宇和平交渉のロシア代表団がイスタンブール入り
露宇和平交渉のロシア代表団がイスタンブール入り
Sputnik 日本
ウクライナとの和平交渉を行うロシア代表団がイスタンブール入りした。スプートニク特派員が報じた。 2025年7月23日, Sputnik 日本
2025-07-23T21:51+0900
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ロシア, ウクライナ
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露宇和平交渉のロシア代表団がイスタンブール入り
2025年7月23日, 21:51 (更新: 2025年7月23日, 21:56)
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ウクライナとの和平交渉を行うロシア代表団がイスタンブール入りした。スプートニク特派員が報じた。