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露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始
露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始
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イスタンブールからスプートニク特派員が報じた。 2025年7月24日, Sputnik 日本
2025-07-24T02:39+0900
2025-07-24T02:42+0900
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露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始

2025年7月24日, 02:39 (更新: 2025年7月24日, 02:42)
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速報 - Sputnik 日本, 1920, 24.07.2025
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