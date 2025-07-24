https://sputniknews.jp/20250724/20541044.html
露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始
露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始
Sputnik 日本
イスタンブールからスプートニク特派員が報じた。 2025年7月24日, Sputnik 日本
2025-07-24T02:39+0900
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ロシア, ウクライナ, 国際
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露ウクライナ両代表団による第3回協議が開始
2025年7月24日, 02:39 (更新: 2025年7月24日, 02:42)
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イスタンブールからスプートニク特派員が報じた。